Koronavirüs'te bugün ne oldu? | 4 milyon 600 binden fazla vaka kaydedildi; Avrupa'da kısıtlamalar hafifliyor

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 4 milyon 635 bini geçti. Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 311 binden fazla oldu.

Dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü ABD'de vaka sayısı 1 milyon 435 bini geçti. ABD genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 bine yaklaştı.

ABD'den sonra dünya genelinde en fazla vaka 272 bin 43'le Rusya'da görüldü. Rusya'dan sonra ise 241 bin 461 vaka ile Britanya üçüncü sırada yer alıyor.

Vaka artış hızında azalmanın görüldüğü Avrupa ülkeleri aşamalı olarak Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor. İspanya'da bazı havalimanlarında uluslararası uçuşlar başlayacak. İtalya ise 1 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşların başlamasını planlıyor.

Bugün (17 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 145 daha öldü

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi.

ABD'de ölü sayısı 90 bini aştı

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

İspanya'da günlük can kaybı iki haneli rakamlara indi

İspanya'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkedeki Koronavirüs vaka sayısı toplamda 231 bin 350'ye, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 27 bin 650'ye yükseldi.

Rusya'da 9 bin 709 yeni vaka

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 709 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 281 bin 752'ye yükseldi.

Brezilya'da 15 binden fazla ölüm

Brezilya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 633'e çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 233 bin 142'ye yükseldi.

Brezilya, John Hopkins Üniversitesi verilerine dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü dördüncü ülke oldu.

İspanya'da bazı otel ve ortak alanlar açılacak.

İspanya gelecek haftadan itibaren bazı ortak alan ve otellerin açılmasına izin verecek. İspanya'da kısıtlamaların kaldırılmasında birinci aşamada kabul edilen bölgelerde 10 kişiden fazla bir araya gelmeler hâlâ yasak olacak. İkinci aşamadaki bölgelerde ise spor ve dışarıda yapılan aktiviteler serbest olacak.

Öte yandan Madrid ve Barcelona gibi kalabalık kentlerde sıkı önlemler devam ediyor.