Koronavirüs'te bugün ne oldu? | 3.4 milyondan fazla vaka kaydedildi; bir milyondan fazla insan iyileşti

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 3 milyon 420 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 243 bin 832 olarak kaydedilirken iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de 1.1 milyondan fazla vaka görülürken 66 binden fazla insan hayatını kaybetti. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'un geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) antikor testine "acil durum kullanım" onayı verdiğini duyurdu.

Birkaç gün üst üste yeni Koronavirüs vakasının tek basamaklı sayılarla kaydedildiği virüsün sıfır noktası Çin, salgının kontrolü ve önlenmesine yardım için 15 ülkeye toplam 149 sağlık personeli gönderdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün bir yeni Koronavirüs vakası kaydetti. Ülkede Koronavirüs kaynaklı ölüm beş gün üst üste yaşanmadı.

Rusya'da dün 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 124 bini aştı.

Bugün (3 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da düşüş devam ediyor

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 24 bin 895'e yükseldi.

Britanya'da 315 ölüm

Britanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.

ABD'de toplam ölüm 67 bin 494'e yükseldi

Buna göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 494'e yükseldi.

İspanya'da 18 Mart'tan bu yana en düşük günlük can kaybı kaydedildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını 164 olarak açıkladı. Son 24 saatte artan can kaybı sayısıı 18 Mart'tan bu yana en düşük rakam olarak kaydedildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 216 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı de 25 bini geçti.

Rusya'da rekor vaka artışı

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 134 bin 687 kişiye ulaştı.

Ülkede 10 bin 633 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 134 bin 687’ye yükseldi. Ayrıca, Koronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 1280’e çıktığı aktarıldı.

Japonya'da 289 yeni vaka

Japonya Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 289 yeni Koronavirüs vakası ve 34 ölüm kaydedildiğini açıkladı. Ülkede toplam vaka saysı 15 bin 551, can kaybı ise 505 oldu.

Başkent Tokyo, Koronavirüs'ten 11 bind 691 vaka ile en çok etkilenen şehir oldu.

Güney Kore'de 24 saatte 13 yeni vaka kaydedildi

Güney Kore'de 12 yeni tip Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 10 bin 793 oldu. 13 yeni vakanın 5'inin yurt dışından geldiği belirtildi.

Güney Kore'de Koronavirüs nedeniyle toplamda 250 kişi hayatını kaybetti.