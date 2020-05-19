Koronavirüs tavsiyeleri verdiği blogla tanınan biyologdan normalleşme tavsiyesi: Açık alanda maskesiz koşan birini görünce korkmayın

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) konusunda insanları bilgilendirmek amacıyla bir blog açan Massachusetts Dartmouth Üniversitesi'nde görevli biyoloji alanında uzmanlaşan doçent Erin Bromage, dünyanın pek çok ülkesinde önlemlerin hafiflemesiyle ikinci aşamada yapılacakları anlattı. Bromage, virüsün açık hava ve iyi havalandırma olan yerlerde yayılma hızının düşük olacağını söyleyerek "Dışarıda maskesiz koşan ya da bisiklet süren birini gördüğünüzde endişe etmeyin, kalabalık yerlere yüksek sesle konuşanlardan edin" dedi.

Koronavirüs sürecinde bilgilendirme yapmak üzere "Riskler, Bilin ve Kaçının" adlı bir blog başlatan Bromage, CNN'in normalleşme sürecine ilişkin sorduğu soruları yanıtladı. Bromage, nefes almak ve yüksek sesle konuşmak arasında dışarı çıkan damlacık anlamında ciddi bir fark olduğunu söyledi.

Bromage, "Açık havada ya da havalandırmanın iyi olduğu geniş alanlarda virüsün etkisi azalır ve yoğunluk riski düşer. Virüs havada ne kadar az yoğun kalırsa oradan enfeksiyon kapma riski daha düşük olur. İnsan farklı düzeylerde damlacık bırakır. Örneğin şarkı söylemek yüksek sesle konuşmaktan daha fazla damlacık dağıtır. Hapşırmak en çok damlacığı üretir. Ağzınızdan çıkan ses ne kadar yüksekse havaya bırakılan partikül de o kadar yüksektir. Bunlar daha uzağa gidebilirler” dedi.

Kısıtlamaların kalkması ve pek çok işletmenin açılmasıyla insanların sosyalleşmek için neler yapabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bromage, "İnsanlar sosyal mesafenin mümkün olduğu açık alanlara gitmeli. Kapalı alanlarda ise bulunma süreleri kısıtlanmalı. Kapalı alanların havalandırma sistemi çok iyi çalışıyor olmalı" dedi.