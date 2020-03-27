Koronavirüs tanısında testler yeterli mi?

Türkiye'de Koronovirüs vaka sayısı 3629'a yükseldi. Covid-19'un tespiti için hekimlerin uyarıları da devam ediyor.

Ankara Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Atilla Uslu Twitter hesabından akciğer tomografisinin önemine dikkati çekti.

Atilla Uslu "Koronavirüs testinin 2 kez negatif geldiği ama akciğer tomografisi Koronavirüs ile uyumlu görünen vakalarımız olmaya başladı. Örneklerin ağızdan ve burundan nasıl alındığı sonuçları etkiliyor. Düzgün alınmazsa ''Yalancı negatiflikler'' olabiliyor.Klinik şüpheniz varsa ısrarcı olun. Görüntüleme yapmadan tanıyı atlamayın" diye uyardı.

Sağlık kitlerinin hata payı olabileceğine başka uzmanlar da dikkati çekti. Özellikle boğaz ve burundan alınan sürüntünün yeterli miktarda olmaması sonuçlardaki hata payına neden olabiliyor.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman da virüsün tespitinde kullanılan testlerde hata payı olduğunu ve şüpheli kişilerin mutlaka akciğer tomografisinin de çekilmesi gerektiğini söylemişti.