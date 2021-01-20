Koronavirüs tablosunu hazırlayan şirketin kim olduğu ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın her akşam Koronavirüs günlük raporlarını açıkladığı turkuaz tablonun mimarı ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren ve 200 terabaytın üzerinde bilgiyi işleyebilen Turboard olduğu ortaya çıktı. Dünya gazetesinden Handan Sema Ceylan, bugünkü yazısında, "Turbord, Türk ihracatçıların önünü açmak için de iki büyük işe imza atmış durumda. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) için “İhracat Radarı”, Aktifbank için “Africa Business Platform”u hazırlayan Turboard, böylece yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçıların önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Dünya gazetesinden Handan Sema Ceylan, “COVID tablosunun mimarı ihracatı da ‘radar’ına aldı” başlıklı yazısında şirketle ilgili bazı bilgiler aktardı.

Yazıda, şirketin kurucu ortağının ifadelerine de yer verilerek; "Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin, 2004 yılında henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken bu firmasının temellerini atmış. Şahin, “Biz girişimciliğin gençler arasında moda olmadığı start-up isminin kullanılmadığı bir dönemde işe başladık. Ortağım mezun olmuştu. İlk şirketi kurduğumuzda insanlar bize ‘Dükkanınız nerde’ diye soruyordu. Ülkenin sayılı üniversitelerinden birinden olduğum için iyi bir işe girip çalışmamı bekliyorlardı. ‘İş zekası’ dediğimizde insanları ya da şirketleri bu teknolojiyle tanıştırmak için ikna etmek zordu. Ayrıca devlet tarafından verilen destekler ya hiç yoktu ya da oldukça kısıtlıydı. Ama bu işe inandık. Şirketimizin hayata tutunması için ABD’deki bir proje için büyük bir adım attık” diyor. Aslında ilk büyük işleri, o zamanlarda akıllara bile gelmeyen bir ihracatın; “hizmet ihracatı”nın da önünü açmış." bilgileri yer aldı.

"TÜİK’e de İBB’ye de 100 çalışanla hizmet"

Dünya gazetesi yazarı Ceylan yazısında, şirketin birçok kuruma ve belediyeye de hizmet verdiğini şöyle aktardı:

"T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı için yatırım bütçesinin analizi konusunda hizmet verdiklerini kaydediyor Şahin, “Sağlık Bakanlığı’nda; tüm sağlık tesislerinden akan canlı veri, Turboard ile büyük veri ekosisteminde anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede; tüm Türkiye’nin sağlık sistemine bağlanarak elde ettiğimiz verilerle oluşturduğumuz ekranlarla veri güdümlü karar almalarını sağlıyoruz. Büyük bir çoğunluğu mühendis olmak üzere 100’ü aşkın çalışanımızla TÜİK, TİM, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer.net gibi daha birçok müşterilerimize de ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu çözümler sunuyoruz” açıklamalarını yapıyor."

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