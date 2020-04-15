Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden bir kişi "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek kendisini uyaran güvenlik görevlilerinin yüzüne öksürdü

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi'ne yeni tip Koronavirüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdü.

Olay Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip Koronavirüs belirtileri nedeniyle L.K. hastaneye başvuruda bulundu. Test yapıldıktan sonra acilden bahçeye çıkan kişiyi güvenlik görevlileri, içeri girmesi ve maske takması konusunda uyardı. Bir süre sonra Koronavirüs şüphelisinin öksürmesi üzerine güvenlik görevlileri bir kez daha maske takması ve içeri girmesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak buna rağmen L.K. maske takmayıp içeri de girmeyince güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp edip "Bende varsa herkese bulaşsın" diye özel güvenlik görevlilerinin yüzüne öksüren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.



Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, zanlıdan şikâyetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' dedi. Yüzümü ve elimiz çizdi." açıklamasında bulundu. Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun çıkmasının ardından Fatih Polis Merkezine götürülecek. (İHA)