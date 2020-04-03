Koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede 17 saat bekledi: Korona değilsem bile korona çıkmaktan korktum

Koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede 17 saat bekleyen Sadegül Çiftçi, “Sabah 07.30 gibi hastaneye girdim, tomografim gece 00.15’te çekildi. Korona değilsem bile korona çıkmaktan korktum” dedi

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre 30 Mart gecesi ateşi çıkan Çiftçi, sabahın ilk ışıklarıyla acile gitti. Çiftçi muayene olabilmek için 10.45’e kadar bekledi. Ardından doktor kan tahlili, ağız-burundan sürüntü ve tomografi istedi. İki tahlil hemen yapıldı. Çiftçi tomografi bölümünde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2-3 saat sonra ancak sıra gelir dediler. İki saat sonra tekrar gittim. Sizden önce 185 kişi var dediler. Saat 20.00’ye kadar bekledim ama sıram gelmedi. 1 Nisan 2020 saat 00.15. Nisan bir şakası gibi, nihayet BT çekildim, 20 dakika sonra doktor değerlendirme yaptı. ‘BT sonucunuz temiz, kan değerleriniz iyi, sürüntü sonucu çıkmadı, 3-4 güne çıkar sizi ararız, 14 gün kuralına uyun, ateş, öksürük olunca gelin’ dedi. ‘Sonuçlarım temiz ama 17 saattir burdayım, hastaların arasında kaldım virüs kaptıysam ne olacak? dedim. Sesini çıkarmadı.”

‘Koronavirüs'ten ölmüş’ fısıldaşmaları

“Sedyede üzeri çarşafla örtülü birini götürdüler. ‘Koronavirüs'ten ölmüş’ fısıldaşmalarını duyuca tedirgin oldum, diğer koridora geçtim. Yanımda oturanların sonucu pozitif çıkmış, ağlıyorlar. Oradan da uzaklaştım. Biraz sonra izole edilmiş birini BT için getirdiler. Şimdi bu hasta ile aynı makineyi mi kullanacağım?’ dedim, ‘İyice temizliyoruz’ dediler.”