Koronavirüs: Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden ev arkadaşlarına karşı neler yapılabilir?

Birçokları, uyumsuz kişilerle aynı evi paylaşma deneyimini yaşamıştır.

Ancak şimdi birçok ülkede evde kalınması çağrıları yapılırken, kuralları çiğneyen bir ev arkadaşının olması için çok iyi bir zaman değil.

Yaşadığı deneyimi BBC'ye anlatan ve gerçek adının yazılmamasını isteyen Helen, aynı zamanda ev sahibi olan beraber yaşadığı erkek hakkında ''Eve insan getirmenin bir problem olmadığını düşünüyor'' diyor.

Helen ev arkadaşının hükümetin sosyal mesafeyi koruma veya karantina süresinde evde kalma kurallarından hiçbirine uymadığını söylüyor:

''Eve bir sürü insan getiriyor, onun için sosyal mesafe diye bir şey yok''

Eve gelen insan sayısı nedeniyle Helen kendi sağlığı için oluşan risk hakkında endişeli.

''Biliyoruz ki virüs yüzeylerde uzun süre yaşıyor. Bu yüzden eğer bir şeyi kullanmışlarsa ve düzgünce yıkamamışlarsa bu tüm evi virüse karşı açık hale sokuyor.''

Şimdi odasında izole bir şekilde kalıyor çünkü evin geri kalanında yaşamanın 'imkânsız' olduğunu hissediyor.

''Odamın her tarafını derinlemesine temizledim. Mutfağa nadiren gidiyorum, o da çok gerekli durumlarda.''

Helen maaşının yarısını kiraya yatırıyor ve bunun oldukça üzücü olduğunu söylüyor çünkü ev arkadaşı iki metrelik sosyal mesafe kuralına uymadığı halde kendisi yalnızca bir odada tıkılıp kaldı.

"Ellerini bile yıkamıyor"

Nathan, 23 yaşında ve eğer koronavirüs belirtileri kaparsan kendini izole etmenin ne kadar zor olduğunu biliyor.

Dört hafta önce Fas'taydı ve Birleşik Krallık'a acil uçuşla geri döndü bu da kendini iki hafta herkesten izole etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Nathan, "Tam anlamıyla bir kâbustu. Hasta olma veya tekrardan izole olma düşüncesi beni endişelendiriyor'' diyor.

Nathan, ev arkadaşının hastanede çalışan sevgilisini ziyarete gitmek için çoğu akşam evden ayrıldığını söylüyor.

''Virüsü kapıp, bulaştırma ihtimali çok fazla.''

Ev arkadaşı ayrıca çokça dışarı gidip eve bir sürü insan getiriyor.

Daireleri oldukça küçük, bu yüzden Nathan için eve gelen insanlardan uzak durmak daha zor.

''Kendisini veya diğerlerini düşünmüyor, dışarıdan geldikten sonra ellerini yıkamıyor bile. Bu hiç iyi değil ve büyük bir tehdit oluşturuyor.''

Helen ve Nathan birlikte ev arkadaşlarını davranışlarını değiştirmek üzere ikna etmeye çalıştıklarını söylüyor.

Ama ikili, ev arkadaşlarının onlara kötü bir şey olmayacağını çünkü genç ve sağlıklı olduklarını söylüyor.

"Ona, bununla mücadele eden çok sayıda genç ve görünüşte sağlıklı insan olduğunu, hatta bazılarının hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladım" diyor Helen. "Düşünmeyi reddediyor."

Nathan, ev arkadaşının risklerin farkında olduğunu fakat ''umursamadığını'' söylüyor.

'Başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hazır'

Charlotte'ın ev arkadaşı erkek arkadaşını görmek için yaklaşık beş saat seyahat etti ve onunla bir buçuk hafta geçirdi.

22 yaşındaki genç kadın, ev arkadaşına neredeyse orada kalmasını çünkü aksi halde geri gelmesinin riskli olacağını söyledi.

''Bunu görmezden geldi ve erkek arkadaşıyla geri geldi. Onu Snapchat uygulamasında gördüm, diğer insanlarla parti yapıyordu. Kuralların hiçbirini dikkate almıyor. Diğer insanlara karşı bir risk olduğuna inanmayı reddediyor ve davranışıyla ilgili herhangi bir sorun görmüyor."

Charlotte, davranışları hakkında onunla konuştuğunda ise ev arkadaşının ''tartışmaya hazır ve dinlemeyi reddeden bir hale büründüğünü'' söylüyor.

Ev arkadaşına enfeksiyon ve ölüm istatistiklerini gösterdi ve durumu her şekilde anlattı.

''Hatalı olduğunu kabul etmiyor ve herhangi bir şekilde onunla uzlaşmak imkânsız.''

Bu Charlotte için korkutucu bir durum.

''Diğer insanların hayatlarını tehlikeye atmaya hazır olması çok korkunç.''

"Evde kalıp hayat kurtarın"

Bazı güçler, insanları koronavirüs kısıtlamalarının ihlali konusunda memurları bilgilendirmeye teşvik eden özel bilgi sayfaları başlattı.

O zaman ev arkadaşınızı polise ihbar mı etmelisiniz?

İçişleri Bakanlığı'nın Newsbeat'e söylediğine göre insanların evde kalmalarını ve çok gerekli olmayan seyahatleri yapmamalarını bekliyorlar. Polisin de "mesleki muhakemelerini" karantina kurallarını uygulamak için kullanacağını söyledi.

Hükümet sözcüsü ''Herkesi evlerinde kalıp Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumada yardımcı olmaları konusunda uyarıyoruz.''

Diyerek şöyle devam etti: "Bu kısıtlamaları ihlal eden kişiler, polis tarafından sabit ceza bildirimleri ile verilebilir."

Ne yapabilirsiniz?

Psikolog Elana Touroni'ye göre ev arkadaşlarıyla sorunlar yaşayan insanlar, bunu doğrudan dile getirip çözmeye çalışmalılar.

Touroni, davranışlarının sonuçlarının altını çizmenin önemli olduğunu ve neyin kabul edilebilir olduğuna bir sınır getirmeye çalışmalarını öneriyor.

Ve ekliyor: ''Kişi kendini güvende hissetmiyorsa bunu vurgulamalı, bu konuşma sakin ve ciddi bir halde halledilmeli.''

''Eğer karşınızdaki insan sinirlenirse, tekrar konuyla yaklaşmadan önce bırakın bu siniri dışa vursunlar.''

''Hikâyeyi tüm açılardan dinlemek ve kişilerin hislerini kabul etmek önemli. Belki sosyal mesafeden dolayı cidden hayal kırıklığı hissediyorlar.''

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Dinleyerek karşılığında bir cevap, davranış değişikliği almanın daha fazla şansı olduğunu söylüyor.

Elena, ev arkadaşınıza neler olduğuna dikkat etmesini ve onları kendi yerinize koymanın önemli olduğunu ekliyor.

''Olayı tersine çevirip, roller değişseydi kendilerini güvende hissettirmeyen biriyle yaşamanın onlara nasıl hissettireceğini sorabilirsiniz.''

Birini değişmeye motive etmenin tek yolunun sadece bilgi ve istatistik vermekle kalmayıp, onları duygusal olarak soruna bağlamak olduğunu söylüyor.