Koronavirüs sonrası plajlar: Belçika'da bir belediye başkanı "Önce yerel halk, sonra yazlığı olanlar, en son otelde kalanlar" dedi

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Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan bir kıyı kenti olan Ostend'de belediye başkanı yaz sezonu açıldığında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin devam ettirilmesi için plaja yalnızca kentte yaşayanların alınmasını önerdi. Belediye başkanının plajlarda kalabalık oluşmaması için öncelik sıralaması yapan önerisi "ayrımcı" olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

50 bine yakın yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Belçika'da hükûmet geçen hafta alınan önlemlerin aşamalı olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Yaz mevsimi yaklaşırken ülkede tatil ve plaj sezonunun nasıl geçeceğine ilişkin soru işaretleri oluştu. Flaman bölgesinde Ostend kentinin belediye başkanı tepki çeken bir öneride bulundu.

Belediye Başkanı Bart Tommelein, "Burası karınca yuvası gibi olacak, bu yüzden önlem almalıyız. Öncelikle vergi ödeyen yerel halk plaja gitmeli. Sonra burada ev sahibi olanlar ve en son otellere gelen turistler" dedi.

"Tüm Belçikalılar plajları kullanabilmeli"

Tommelein'ın önerisi diğer 9 kıyı kenti belediye başkanının tepkisini çekti. Ostend kentine 12 kilometre uzaklıktaki Blankenberge Belediye Başkanı Daphné Dumery, "Plaj girişlerine polis mi koyacağız? Turistler gelince geri mi yollayacağız?" diyerek tüm Belçikalıların plajları kullanabilmesi gerektiğini söyledi.

Belçika, üç bölgeye bölünmüş federal bir devlet: Kuzeyde Hollandaca konuşulan Flaman bölgesi, güneyde Fransızca konuşulan Valon bölgesi, ve Fransızların ve Hollandalıların resmi statüyü paylaştıkları iki dilli başkent Brüksel. Ayrıca, ülkenin doğu kısmında Almanca konuşan bir azınlık da bulunuyor.