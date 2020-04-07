Koronavirüs sonrası dünya nasıl bir yer olacak?

Yeni tip Koronavirüs günlerinde Kısa Dalga'da Ahmet Orhan'ın hazırladığı ve Londra Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik bölümü öğretim üyesi Ali Burak Güven'in konuk olduğu 'Küçük Bilgelikler' programında Koronavirüs sonrasında dünya düzeninin nasıl değişeceği ve olasılıklar konuşuldu.

Kamucu politikalar güçlenecek Londra Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik bölümü öğretim üyesi Ali Burak Güven, Koronavirüs salgını sonrasında Dünya’nın nasıl bir yer olacağına dair soruları yanıtladı.

"Dünyaya ilişkin hafif senaryoda devletçi, kamucu bir yaklaşım öne çıkacak" diyen Güven, "Biraz distopik noktaya gitmek söz konusu olabilir. Güvenli olan birçok işkollarında bile çok ciddi hasarlar olabilir" ifadesini kullandı.

Güven, geçmişte çok az ülkede görülen yüzde 20, 30, 40’lık işsizlik oranlarının yaşanabileceği noktaya varıldığı zaman birçok şeyin anlamını yitireceğini vurguladı.

"Koronavirüs'ün getirdiği sosyal siyasal çalkantının birebir sonuçlarından birisi merkezi otoritenin öneminin altını çizmesi" ifadesini kullanan Güven, "Merkezi otoritereler güçlerini sağlamlaştırmak yoluna gideceklerdir. Sağ veya sol siyasetin kendi kodlarından bağımsız, zorunluluğun dayattığı bir durum" diye konuştu.

Otoriter toplumlarda sosyalizm için hazırlıkları olan örgütlülüklerin zayıflamış durumda olduğunu söyleyen Güven, "ABD bunun dışında olabilir. Ama Filipinler, Brezilya, İngiltere ve Türkiye’de durum ortada... Kısa ve orta vadede buradan ilerici yeni bir yapılanmaya gidilmesi ihtimali zor" yorumunu yaptı.

Ali Burak Güven, "Türkiye’de devletin Koronavirüs'le ciddi anlamda mücadele edebilmesinin ön koşulu kendisini destekleyen dar zümrenin iktisadi çıkarları ile çatışmayı göze alması. Bunu yapamayacağı için, son derece pasif bir kriz yönetimi geliştirilmiş durumda" dedi.

Güven Koronavirüs günlerinden sonrası için "Her siyasi aktör, bu kriz sırasında alınan karar ve tutumların siyasi bekalarına nasıl etki edeceğini hesaplamaya çalışıyordur. Kartların yeniden karılabileceği bir nokta" yorumunu yaptı.