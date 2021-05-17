Koronavirüs salgınında yaz planı: Vakalar 10 bin bandında tutulmaya çalışılacak, 3 kural üzerinde durulacak
17 Mayıs 2021 07:45
Kademeli açılış dönemi bugün itibarıyla başlarken, uzmanlar “Geçen temmuz ve mart ayındaki gibi hızlı açılma olursa yeni dalgalanma yaşanır” uyarısı yaptı. Hedef, vaka sayısını yaz ayları boyunca 10-15 bin bandında tutmak olacak.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında, açılışta “kademe” uygulanmasının önemine sürekli vurgu yapıldı. Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.