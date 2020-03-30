Koronavirüs salgını süresince karantina hastanelerinde görevlendirilen okul personeli: Hiçbir eğitimimiz yok, bizi ölüme gönderiyorlar

Antalya Valiliği İş-Kur aracılığıyla TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeli karantina hastanelerine gönderdi. Okulda hizmetli olarak çalışan, adını vermek istemeyen kadınlar, “Telefonla arayarak bilgi verdiler. Sağlık konusunda hiçbir eğitimimiz yok. Çoğumuz ilkokul mezunuyuz. Evde çoçuklarımız var. Resmen bizi ölüme gönderiyorlar” dedi.

Cuhmuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Antalya Valiliği bünyelerinde oluşturdukları İl İdare Kurulu tarafından alınan kararları önceki gün internet sitelerinde yayımladı. Bu kararlar çerçevesinde yayımlanan metinde, “TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personelin, ilçe kaymakamları tarafından ihtiyaca göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesine...” denildi.