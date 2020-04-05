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Koronavirüs

Koronavirüs salgını sonrası evcil hayvanlar sokağa atılmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana Koronavirüs bulaştığı yönünde veri yok

05 Nisan 2020 09:00

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, salgının hayvanlardan insanlara geçtiğini zanneden çok sayıda ailenin evinde beslediği evcil hayvanlarını sokağa atmaya başladığını bildirdi.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin inanışın tamamen bilim dışı olduğunu belirten Eroğlu, önlem alınmaması halinde sokağa atılmış evcil hayvan sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, örgütün evcil hayvanlara yeni tip Koronavirüs bulaşma vakalarının takip edildiğini söyledi. Jasarevic, "Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok" dedi.

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