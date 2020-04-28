Koronavirüs salgını nedeniyle uçaklara hayvan alınmadı; 105 Türk, dostları için yurt dışında mahsur kaldı

Koronavirüs salgını sonrası yurt dışındaki 60 bin vatandaşımız yurda getirildi. Ancak farklı ülkelerdeki 105 Türk vatandaşı evcil hayvanlarını bırakmak istemedikleri için yurda dönemedi.

Salgın nedeniyle Tarımve Orman Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanlarının, yolcu beraberinde yurda girişi yasaklanmıştı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ülkeye dönmek isteyen ama evcil dostlarını bırakamayan Türk vatandaşları ise dostlarıyla birlikte dönüş için kendilerine imkân sağlanmasını istiyor.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği, “Yurda dönmek isteyen ama evcil hayvanları ile gurbette mahsur kalan ‘Evladım Olmadan Asla' diyen 105 yurttaşımızın çağrısını duyalım, el uzatalım” denildi.

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