Arjantin’de 25 kişilik bir öğrenci grubu mahsur kaldı: Bizi de alın

Türkiye’nin kurtarma operasyonu yapmadığı Arjantin’de 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunun mahsur kaldığı ortaya çıktı. Gezginlerden Gözde Orgun, “Otel ve hosteller kapalı. Sağlık güvencemiz yok. Türkiye’ye dönmek istiyoruz” dedi.

Koronavirüs'ün tüm dünyada görülmeye başlamasıyla birçok ülke uçak seferlerini durdurdu, sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Mart ayı sonunda uçuşları durduran Türkiye, dünyanın birçok yerindeki Türk vatandaşlarını özel seferlerle ülkeye taşıdı. Ancak Latin Amerika ülkelerinde bir kurtarma operasyonu yapılmadı. Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Arjantin’de yaklaşık 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunun mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Köpeği için Arjantin'de kalmış

Gezgin Gözde Orgun koronavirüsten önce Latin Amerika’yı geziyordu. Virüs yayıldığında Arjantin Santa Cruz’daydı. Orgun yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Arjantin’de ilk Koronavirüs vakası 13 Mart’ta tespit edildi. 14 Mart’ta önlemler alınmaya başlandı. O sırada erkek arkadaşım ve köpeğimle birlikte Santa Cruz eyaletinin El Calafate şehrinin yakınında karavanda kalıyorduk. Geldiğimiz dönemde Türkiye’ye iki uçuş vardı. Ancak koronavirüs nedeniyle evcil hayvanların ülkeye girişi yasaklamıştı. Köpeğimi bırakacak yer bulamadığım için burada kalmak zorunda kaldım.

Arjantin’de bizim gibi mahsur kalan başka kişilerle iletişime geçtik. Tahliye için elçilik ile CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurduk. Bir video çekip sosyal medyada yayınladık. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçerek Latin Amerika’da bulunan vatandaşların tahliye seçeneklerinin değerlendirildiğini, durum netleşince bize bilgi verileceğini bildirdi. Şu anda Arjantin’de sokağa çıkma yasağı var. Ailelerimiz bizim için endişeleniyor. Türkiye’ye geri dönmek istiyoruz.”