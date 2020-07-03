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Eğitim

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan İSMEK kursları açılıyor

03 Temmuz 2020 16:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) 6 Temmuz'da yüz yüze eğitime başlayacak.

İBB'ye bağlı İSMEK, 12 Mart’ta Koronavirüs kapsamında eğitime ara vermişti.

Bugün İBB tarafından İSMEK kursiyerlerine gönderilen mesajla derslerin yeniden başlayacağı duyuruldu.

Mesajda kursların 6 Temmuz tarihinde açılacağını belirtildi.

 
 

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