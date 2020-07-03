Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan İSMEK kursları açılıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="topbox post-head t-dark font-merriweather">\n<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) 6 Temmuz'da yüz yüze eğitime başlayacak.</p>\n</div>\n<div class="manbox mt20 mt15-ms row center">\n<div class="conbox col col-sm-12">\n<div class="in pr25 pr0-sm">\n<div class="c on-swipe-content">\n<div class="post-cover f-foto full-width-ms c-mask-ratio crop -sol">\n<div class="first">\n<p>İBB'ye bağlı İSMEK, 12 Mart’ta Koronavirüs kapsamında eğitime ara vermişti.</p>\n<p>Bugün İBB tarafından İSMEK kursiyerlerine gönderilen mesajla derslerin yeniden başlayacağı duyuruldu.</p>\n<p>Mesajda kursların 6 Temmuz tarihinde açılacağını belirtildi.</p>\n<ins id="rkm-par-1" class="rkm c-normal us as mt40 mb20 f-fluid par-ad f-mobile f-response">\n<div class="f-600 f-no-back mt20 mb20">\n<div class="ad-channel js" data-name="par-1">\n<div class="ad-unit ad-format-image desktop"> </div>\n</div>\n</div>\n</ins></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="preview-block">\n<div class="img-holder"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>