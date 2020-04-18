"Koronavirüs salgını ne zaman kontrol altına alınabilecek?"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ne zaman sonuç vereceği yani salgının ne zaman zirve yapıp düşüşe geçeceği herkesin merak konusu.

Gazeteci Murat Yetkin kendi web portalında 'Koranavirüs ne zaman kontrol altına alınabilecek' başlıklı yazısında bu soruya yanıt aradı.

Bilim çevrelerinin net bir tarih veremediğini belirten Murat Yetkin '"Üzerine ittifak olan bir konu, Covid-19 salgınının Türkiye’de henüz tırmanış aşamasında olduğu. Dolayısıyla özellikle de şu aşamada önlemlerde bir “gevşemenin” kontrol dışı gelişmelere yol açma ihtimali yüksek" diye yazdı.

Yetkin'e göre "salgının henüz tepe noktasına ulaşmamış olması nedeniyle hastalığın geriletilmekte olduğu yönünde erken yapılan açıklamalar, halkta zaten hazır olan rehavet duygusunu artırabilir, temassızlık önlemleri daha da kontrol dışına çıkabilir."

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