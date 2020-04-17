Koronavirüs salgını hayvanat bahçesini de vurdu

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan Tierpark Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvanlar yaşam mücadelesi veriyor. Hayvanat Bahçesi, Koronavirüs salgını nedeni ile parasız kalırken, hayvanların ölmemesi için yardım kampanyası başlatıldı.

İHA'nın haberine göre yetkililer, hayvanat bahçesinin kasasında para kalmadığı için hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdi. Hayvanat Bahçesi Müdürü Verena Caspari, "Bu gerçekten kötü bir durum. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Şu anda hayvanat bahçesi hâlâ bağışlarla finanse ediliyor. Kentsel fon almıyoruz ve şimdiye kadar başvurduğumuz destekler henüz tarafımıza iletilmedi. Şu anda sadece bağışlarla hayatta kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Caspari, hayvanların katledilmesi yerine başka bir hayvanat bahçesine verilmesinin planlandığı, ancak büyük hayvanların taşınmasının çok zor olacağını belirtti.

Merkel’e mektup

Almanya Zooloji Bahçeleri Birliği, Mart ayı sonunda Koronavirüs krizi nedeni İle Almanya'da bulunan 50'den fazla hayvanat bahçesi için 100 milyon avroluk acil yardım programı çağrısında bulundu. Leipzig'de bir hayvanat bahçesinin müdürü olan Jörg Junhold, Başbakan Angela Merkel'e seslenerek acil desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Tierpark Hayvanat Bahçesi, 1951 yılında 24 hektarlık bir alanda kuruldu. Hayvanat bahçesi, 100 memeli, kuş ve sürüngen türünden yaklaşık 700 hayvana ev sahipliği yaparken, bir dernek tarafından işletilmekte ve herhangi bir kentsel fondan yararlanamıyor.