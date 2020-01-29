Koronavirüs salgını: British Airways, Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

British Airways, Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın gün geçtikçe yayılan ölümcül virüsle ilgili olarak Çin'e seyahat uyarısı yapmasının ardından British Airways, Çin'e olan bütün direk uçuşlarını durdurma kararı aldı.

British Airways'ın resmi websitesi Ocak ve Şubat aylarında Çin'e hiç uçuş göstermiyor. Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Talihsizlik için müşterilerimizden özür dileriz fakat yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği bizim önceliğimiz"

TIKLAYINIZ | Şarkıcı Mustafa Sandal’dan THY’ye tepki: Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!

Endonezyalı havayolu şirketi de durdurdu

Endonezyalı havayolu şirketi Lion Air da salgın nedeniyle Çin'e olan bütün uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.