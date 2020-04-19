Koronavirüs, sağlık sistemi yetersiz ülkeleri daha çok tehdit ediyor: 12 milyonun yaşadığı Güney Sudan'da 4 solunum cihazı var

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Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2.3 milyonu aşarken hastanelerde oluşan yoğunlukla ülkelerin tıbbi ekipman ihtiyaçları da artıyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi, 12 milyon nüfuslu Güney Sudan'da yalnızca 4 ventilatör olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde 155 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19, sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir yük oluşmasına, ekipmanların yetersiz kalmasına neden oldu. Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin açıkladığına göre bazı ülkelerde durum çok daha ciddi.

12 milyon insanın yaşadığı Güney Sudan'da yalnızca 24 yoğun bakım yatağı ve 4 ventilatör olduğu ortaya çıktı. Bu sayılar 3 milyon kişi başına bir ventilatör düştüğünü ortaya koydu.

Komite'nin açıkladığı diğer ülkelerde de durum ciddiyetini koruyor. Burkina Faso'da 11, Sierra Leona'de 13, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ventilatör olduğu belirtildi. 32 milyon nüfuslu Venezuela'da ise yalnızca 84 yoğun bakım yatağı olduğu ortaya çıktı.