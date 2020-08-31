Rusya, Covid-19 aşısının toplu sevkiyatına eylülde başlıyor

Reuters haber ajansına göre Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki yüksek riskli gruplara yıl sonuna kadar en üst kapasitede yaygın aşılama yapılabileceğini açıkladı.

Dünyada ilk kez bir koronavirüs aşı adayına resmen onay veren Rusya, dünyadaki sağlık otoritelerinin soru işaretlerine rağmen yaygın aşılamaya başlıyor.

Rus Tass haber ajansına göre Sağlık Bakanı Muraşko, ilk toplu sevkiyatların Eylül ayında başlayacağını, sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere öncelik verileceğini açıkladı.

Muraşko, Kasım ve Aralık aylarında toplu aşılamada maksimum kapasiteye ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu sırada Rusya genelindeki kliniklere, aşının 3. faz testleri için aşı sevkiyatı başladı. Üçüncü faz olarak bilinen son aşamada aşı yaklaşık 40 bin kişi üzerinde denenecek.

Öğretmenlerden kampanya

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, aşının askerî personele zorunlu tutulacağını açıklamıştı.

Okulların 1 Eylül'de açılması nedeniyle öğretmenlere de aşının öncelikli olarak yapılacağı duyuruldu.

Öğretmen sendikası Uchitel, tüm klinik testler tamamlanmadan öğretmenlere aşı yapılmaması talebiyle internet üzerinden kampanya başlattı. Ülkedeki 1 milyon 200 bin öğretmenden 700'ünü temsil eden Uchitel sendikası şimdiye kadar 1400'ü aşkın imza topladı.

Sağlık Bakanlığı ise öğretmenlere yönelik aşılamanın gönüllülük esasına göre yapılacağını kaydetti.

'Şüpheler giderilmedi'

Diğer ülkelerdeki sağlık yetkilileri, Rusya'nın geliştirdiği ve onayladığı Covid-19 aşısıyla ilgili bazı soru işaretlerini ve şüpheleri gündeme getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iki aydan kısa sürede yapılan testler sonucu geliştirilen aşının onaylandığı" açıklamasıyla ilgili konuşan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, "Aşı geliştirmek bir yarış değildir. Güvenli ve etkili olması hızdan daha önemlidir" dedi.

ABD'nin koronavirüs başdanışmanı Dr. Anthony Fauci de Rusya'nın aşısıyla ilgili ciddi şüpheleri olduğunu belirtip "Rusların aşının güvenli ve etkili olduğunu kesin bir şekilde kanıtlamış olduklarını umuyorum" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, "Aşı yeteri kadar test edilmediyse milyonlarca kişiye enjekte etmek tehlikeli olur" ifadelerini kullandı.