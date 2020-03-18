Koronavirüs | Risk altında çalışan meslek grupları hangileri?

New York Times gazetesi yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok risk altında olan meslek gruplarını açıkladı. Gazetenin hazırladığı grafiğe göre, sağlık çalışanları ve hizmet sektörü karantina koşullarında bile yüksek risk altında.

Dünya genelinde 180 binden fazla kişiye bulaşan Koronavirüs salgını pek çok ülkede insanların önlem alarak evlerinden çıkmamasına, işletmelerin kapatılmasına neden olurken çalışmaya devam eden pek çok meslek grubu da bulunuyor. New York Times'ın hazırladığı grafikte dışarıda çalışmaya devam ettikleri ve insanlarla temas barındıran işler yaptıkları için risk altında olan meslek gruplarına yer verildi.

Grafikte meslek gruplarının risk derecesi ve yuvarlağın büyüklüğüne göre o meslek mensubu sayısı temsil ediliyor.

Buna göre, diş hekimleri, hemşireler, ambulans çalışanları salgından etkilenmek konusunda yüksek risk taşıyor. Aynı zamanda pek çok işletme kapatılırken özellikle restoranların kuryelerle hizmet verme kararı kuryeleri de yüksek risk grubuna sokuyor.

Grafikte, tesisatçı, hizmetçi, çöp toplayıcı ve kasiyer gibi insanlarla teması bulunan meslekler de riskli olarak öne çıkıyor.

Grafikteki bir başka risk altındaki meslek grubu ise avukatlar. Türkiye'de de Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu üzere aciliyet teşkil etmeyen duruşmalar ertelenirken pek çok avukatın özellikle tutukluluk durumu bulunan davalar için çalışmaya devam etmesi gerekiyor.