Koronavirüs petrol piyasasını da vurdu; son 17 yılın en düşük fiyatları görüldü

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomide yarattığı resesyon tehdidi ve Suudi Arabistan'ın üretim artışı kararıyla birlikte petrol fiyatları, son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolü (WTI), vadeli işlemlerde yüzde 6,9 değer kaybederek Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyesi olan 25,08 dolara düştü. WTI en son bu fiyatlardan işlem gördüğünde 2003 yılında SARS salgını Asya'yı ciddi şekilde etkilemiş, talepte azalma olmuştu. Bloomberg'in haberine göre, taleplerdeki daralmanın temelini, küresel jet yakıt piyasasındaki daralma oluşturuyor.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının etkisi ciddi şekilde hissedilmeye başlandığında talepteki azalmaya bağlı olarak petrol fiyatları çok sert düşmüştü. Suudi Arabistan, Rusya ile üretimi kısma konusunda anlaşamamış ve petrolde 'fiyat savaşı' başlamıştı. Suudi Arabistan Avrupa ülkelerine petrolü değerinin çok altında satacağını açıklamış, ülkenin dev petrol şirketi Saudi Aramco'nun önümüzdeki aylarda günde 12,3 milyon varil seviyesinde ham petrol üreteceğini belirtmişti. Suudi Arabistan'ın bu hamlesiyle oluşan arz fazlasından dolayı petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi sürüyor.

Önlem paketleri, resesyon beklentisini değiştirmedi

Koronavirüs'ün ekonomiye etkileriyle baş etmek için ülkeler önlem paketleri açıklarken; ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta faizleri neredeyse sıfıra indirmiş, piyasaya 700 milyar dolarlık likidite sağlayacağını açıklamıştı.

Ancak piyasalarda merkez bankalarının hamleleri istenen karşılığı bulmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), dün yayınladığı raporunda yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin bu yıl küresel bir resesyona neden olacağını bildirdi.

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Öte yandan arz ve talep şokları, Wall Street'in petrole bakışını değiştirirken, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tüketimin günde 8 milyon varil azaldığını, ikinci çeyrek için Brent petrol tahminlerini varil başına 20 dolara indirdiğini açıkladı. Japonya merkezli finansal yönetim danışmanlığı şirketi Mizuho Securities ise, Rusya ve Suudi Arabistan'ın 'fiyat savaşı'nın petrol pazarında 'sel' etkisi yapacağını, fiyatların negatif olabileceğini belirtti.