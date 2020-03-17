S&P: Koronavirüs küresel resesyona sebep olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin bu yıl küresel bir resesyona neden olacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınmasına yönelik alınan önlemlerin ekonomide ani bir durmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin, dünya genelinde yoğun bir kredi baskısı oluşturarak, bu yıl küresel bir resesyona neden olacağı ifade edildi.

Nakit akışındaki düşüş, sıkı finansal koşullar ve petrol fiyatındaki eş zamanlı şokun kredi itibarına zarar vereceğine işaret edilen açıklamada, salgının etkisinin büyüklüğünün sanayi ve varlık sınıfına göre farklılık göstereceğini kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Araştırma Başkanı Alexandra Dimitrijevic, "Bu faktörler büyük ihtimalle temerrütlerde bir artışa neden olacaktır. ABD'de finansal olmayan şirketlerde temerrüt oranı, 12 aylık süreçte yüzde 10'un üzerine çıkabilir ve Avrupa'da tek haneli oranlara yükselebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrijevic, ciddi ancak kısa ömürlü olacak ekonomik küçülmenin, zayıf kredileri ya da doğrudan maruz kalan sektörleri etkilemesinin muhtemel olduğunu aktardı. Dimitrijevic, "Uzun süreli resesyonun daha geniş sonuçları olacaktır" ifadesini kullandı.

Avrupa ve ABD'de ekonomik faaliyet, kazançlar ve kredi kalitesinin kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, Koronavirüs salgının tırmanışa geçmesi, piyasalardaki dalgalı seyir ve artan kredi baskısıyla bu yıl küresel bir resesyon beklendiği ifade edildi.

Özgür Demirtaş: Birkaç haftaya kadar dünyanın resesyona girdiği açıklamaları başlar

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş, geçen cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç haftaya kadar dünyanın resesyona girdiği açıklamaları başlar. Umarım olmaz. Ama olacak" demişti.

Demirtaş, piyasaların Koronavirüs salgını sonrası seyrettiği dalgalı çizgiyi yorumlarken, "Çalkantı devam eder ise, ABD borsalarının kapanması çağrıları artacaktır. Çağrıları yapanlar ABD piyasalarında canı yananlar olacaktır. Ama bunun olması son derece yanlış olur zira LİKİDİTE ihtiyacı karşılanamaz. Kaş yaparken göze dikkat etmeli. Umarım böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Resesyon nedir?

Durgunluk anlamına gelen resesyon, ekonomik faaliyette üst üste iki çeyrek küçülme yaşanmasına verilen isim. Ekonomist Mahfi Eğilmez de 'Ekonomi Sözlüğü'nde resesyonu şöyle tanımlıyor:

Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır. Genel olarak ekonomik faaliyetlerin daralması, küçülmesi olarak ifade edilse de son yıllarda çok daha spesifik bir tanımlama getirilmiştir. Buna göre eğer bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi yaşanmışsa o ekonomide resesyon söz konusu demektir.