Koronavirüs ölüm oranları araştırması | 'New York, İtalya ve İngiltere'de mutasyona uğradı' iddiası

ABD'li bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin bazı ülkelerde diğerlerine göre daha fazla ölümcül olduğunu araştırdı. Çalışmada, Koronavirüsün New York, İtalya ve İngiltere'de mutasyona uğradığını ve bu nedenle söz konusu yerlerde 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül olduğunu açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre, ABD'de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, yeni tip Koronavirüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD'nin New York kenti, İtalya ve İngiltere'de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

10 kat daha bulaşıcı

Koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla Koronavirüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

İngiltere'de yer alan Reading Üniversitesi'nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, "Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.