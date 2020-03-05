Koronavirüs ofisleri kapatıyor; Sony çalışanlarına 'bir hafta gelmeyin' dedi

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, Koronavirüs endişesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki ofisini kapatma kararı aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için şirketler önlem almaya devam ediyor.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Sony, Londra'da ofisindeki çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, bir hafta boyunca evden çalışmalarını talep etti.

ABD şirketi Google da Koronavirus riski nedeni ile iş gezilerini durdurma kararı aldı. Bazı ofislerini de kapalı tutuyor.



Geçtiğimiz günlerde Twitter 5 bin çalışanının evden çalışmaları talimatını vermişti. Kripto para şirketi Coinbase ise virüs taşıdığından endişe eden çalışanlarının ofise gelmek zorunda olmadıklarını ve evde kalabileceğini duyurmuştu.



