Koronavirüs nedeniyle yoğun mesai yapan temizlik işçileri ile yardımcı ve destek personelleri için kampanya: Hak edilen maddi yardım yapılsın

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, temizlik işçileri ile yardımcı ve destek personelleri için Change.org üzerinden 'Sağlıkta yardımcı ve destek personel işçiye de hak edilen maddi yardım yapılsın' kampanyası başlatıldı.

Kampanya metninde, Koronavirüs nedeniyle tüm sağlık personellerinin risk altında olduğuna dikkat çekilerek, "Özel ve kamu fark etmeksizin sağlıktaki emekçiler adına tüm sağlık çalışanlarına salgın süresince ek ödeme istiyoruz" denildi.

Kampanya metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere dünya gündemini oluşturan Covid-19 salgını nedeniyle tüm sağlık personeli risk altındadır. Fakat kamu, kurum ve kuruluşlarında salgın sadece memuru etkiliyormuşçasına, tüm maddi yardımlar memurlara veriliyor. Kamu dairelerini asıl ayakta tutan işçilerdir. Tüm bakımsal, tehlike arz eden, birebir temas, temizlik vb. işleri işçi kesimi yapmasına rağmen maddi anlamda destek olunmuyor. Hepimiz az veya çok risk altındayız. Salgın bulaşırken maalesef ne ünvana ne de statüye bakıyor. Ne sekreter ayırıyor ne de doktor.

Bizlerin de ailesi var. Çocuklarımız var anne babamız var. Yanlarında olamasak da en azından maddi olarak kaygımız olmasın. Özel kamu fark etmeksizin sağlıkta emek veren emekçiler adına tüm sağlık çalışanlarına salgın süresince ek ödeme istiyoruz."

Kampanyaya ulaşmak için tıklayın: Sağlıkta Yardımcı ve Destek Personel İşçiye de Hak Edilen Maddi Yardım Yapılsın

"Günde birkaç kez hasta odalarında işlem yapan temizlik görevlisi arkadaşlara ise hiç ödeme yok"

Bir sağlık çalışanı, duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sağlık Bakanımızın söz ettiği ek ödemeler hesabımıza geçmiş. 1 ayda sadece bir kez nöbet tutan hekimlere bile 6 bin liranın üstünde ödeme yapılmış. Korkuları nedeniyle atıl yerlerde çalışan personelle benim aramda 250 TL fark var. Karantina servisi, aktif çalışan lise mezunu hemşire, hasta odalarında işlem yapan temizlik görevlisi arkadaşlara ise hiç ödeme yok" diyerek tepki gösterdi.

Salgın sürecinin başlamasının hemen ardından karantina servisinde gönüllü çalışmaya başladığı belirten sağlık çalışanı, şöyle devam etti:

"Bir nöbette 3 kez forma değiştiriyoruz, eşimle ayrı evlerde yaşamak zorunda kaldık. Gönüllü çalışma talep ettim, maaş bile vermiyoruz deseler salgın bitene kadar gönüllü çalışmaya kararlıyım. Ek ödeme talebim olmadı, fakat bugün sözü edilen ek ödemeler hesabımıza geçmiş. 1 ayda sadece bir kez nöbet tutan hekimlere bile 6 bin liranın üstünde ödeme yapılmış, korkuları nedeniyle atıl yerlerde çalışan personelle benim aramda 250 lira fark var. Karantina servisinde aktif çalışan lise mezunu hemşire, hasta görmeden idari binada çalışan hemşireden 500 lira daha az ödeme almış.

"Günde birkaç kez hasta odalarında işlem yapan temizlik görevlisi arkadaşlara ise hiç ödeme yok. Keşke bu ödemeleri hiç almasaydık, böyle günlerde bile bu haksızlıklara maruz kalmasaydık. Paradan ziyade adaletli uygulamalara ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda bunun düzeltilmesi için bir şeyler yapabilseniz keşke."