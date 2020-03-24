Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ziyaretleri yasaklanmıştı; hastalar ve yakınları görüntülü görüşüyor

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilmesinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde "Görüntülü Görüşme Merkezi" hizmete girdi. Hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen Koronavirüs'e (Covid-19) karşı önlemler çerçevesine getirilen tedbirlerden biri de hastanelerin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretlerin yasaklanması oldu.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ise 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor. Türkiye'de sayılı hastanede bulunan sistemle, tedavi gören hastalar, yakınlarına hekim ve personel eşliğinde görüntülü olarak gösteriliyor. Görüntülü ziyarette ayrıca hastanın tedavisiyle ilgilenen doktor da yakınlarına, hastalarına ilişkin bilgiler aktarıyor. 4 personel eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü konuşma imkanının sağlandığı yöntem sayesinde hastanın moralinin en üst seviyede tutulması sağlanıyor.