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Yaşam

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'

Restoranların kapalı olması ve insanların evlerinde kalmaları, sıçanların yiyecek bulmasını zorlaştırdı

25 Mayıs 2020 23:22

BBC Türkçe

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sıçanların restoranlar, partiler ve diğer aktivitelerden kalan artık yiyecekler olmadığı olmadığı için "alışılmadık ve saldırgan kemirgen davranışları sergilediğini" açıkladı.

Ancak sıçanların, insanlara karşı değil birbirlerine karşı saldırganlaştığı söyleniyor.

Kentlerde yaşıyan kemirgenler uzmanı Robert Carrican, geçen ay BBC'ye yaptığı açıklamada, baskı altındaki kolonilerde yamyamlığın yaygın görüldüğünü ve sıçanların koronavirüs koşulları nedeniyle baskı altında bulunduğunu söylemişti.

Dr. Corrigan "Bu sıçanlar kurbanlarının kemiklerinin üzerindeki her bir parça eti tamamen yiyecektir" demişti.

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