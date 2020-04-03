Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tören düzenlendi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 87 yaşındaki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz için bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde veda töreni düzenlendi.

Saygı duruşu sonrası açıklamada bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, “On binlerce öğrenci yetiştiren büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük. Acımız ve üzüntümüzün büyük olma nedeni de şu anda binlerce öğrencisi hocamızın cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef bu pandemiden dolayı onu da yapamadık. Ondan dolayı da acımız katlandı. Bu pandemi esnasında cephenin en önünde bu salgın ile mücadele eden Cerrahpaşa ailesindeki, ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Bunu herkes biliyor ama böyle dönemlerde hep beraber hastanenizdeki öğretim üyemiz, doktorumuz, asistanımız, hemşiremiz, sağlık çalışanımız, personelimiz, temizlik görevlilerimiz ve güvenlik görevlilerimiz ile hep birlikte bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başarır ve mutlu günlerimize döneriz. Hocamızın ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin” dedi.

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"Patolojinin Türkiye'deki çınarlarından birisiydi"

Türk Patoloji Derneği adına Prof. Dr. Kürşat Yıldız, "Prof. Dr. Feriha Öz hocamız patolojinin Türkiye'deki çınarlarından birisiydi. Çalışkan, üretken ve sevecenliğiyle meslektaşlarına örnek olmuş, binlerce öğrenci ve uzman yetiştirmiş bir hocamızdı" ifadelerini kullandı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise "Bütün çabamız, gayretimiz tabii ki kendi sağlığımız da dahil ama toplumun sağlığı. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Umarız ve dileriz sorumlular da gerekli adımları, doğru şekilde atar ve biz bu belayı, pandemiyi en az zararlar atlatırız" diye konuştu.

Gelini Prof. Dr. Büge Öz: Güzel günlere geçtiğimizde inşallah onu güzel törenlerle anacağı

Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz, saygı duruşu sonrası başsağlığı dileklerini kabul etti. Büge Öz hem saygı duruşu sırasında hem de sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Büge Öz gözyaşları içinde, "Bundan sonra güzel günlere geçtiğimizde inşallah onu güzel törenlerle anacağız" ifadelerini kullandı.