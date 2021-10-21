Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenin bebeği sezaryenle alındı

Batman Kozluk'ta görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya, yakalandığı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hamile olan Yeşilkaya’nın bebeği ise sezaryenle alındı.

Kozluk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya (33), eklem ağrıları ve solunum sıkıntısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan testte öğretmen Yeşilkaya'nın Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.

Sezaryene karar verildi

Hastanede tedavisine başlanan öğretmen Yeşilkaya, bir müddet bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesinde kaldı. Hamile olan öğretmen Yeşilkaya'nın durumunun gittikçe ağırlaşması üzerine doktorlar bebeğin kurtarılması için sezaryenle doğuma karar verdi.

Bebek kurtarıldı

Doğum esnasında öğretmen Yeşilkaya yaşamını yitirirken, sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmen Yeşilkaya'nın cenazesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’nde bulunan Kitirli mezarlığında toprağa verildi.