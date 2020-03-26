Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde poz verdi

Verdiği sıra dışı pozlarla sık sık gündeme gelenn 24 yaşındaki Yereli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Oyuncu, salgın nedeniyle dışarı çıkamadığı için pencerenin önüne oturarak poz verdi.
Türkiye'den Londra'ya taşınan ve orada çeşitli eğitimler alan Serel Yereli, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı tedbir almak için evinden dışarı çıkmıyor.
Salgın nedeniyle klip çekimlerini iptal etti
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Yereli, 'Fikret Şeneş Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti' albümü için seslendirdiği 'Bambaşka Biri' şarkısına 8 Şubat'ta başlayan ve 25 Şubat'a kadar devam edecek olan Venedik Maske Festivali'nde klip çekecekti. Ancak Yereli, Çin'in Vuhan kentinden yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerini iptal etti.