Koronavirüs nedeniyle sendikal faaliyetler askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle toplu iş sözleşmelerinde (TİS) Çalışma Genel Müdürlüğü’nün ve İŞKUR İl Müdürlükleri’nin faaliyetleri ile arabuluculuk ve Yüksek Hakem Kurulu işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Yazıya göre TİS süreçleri şu şekilde işleyecek:

Sendikalar yeni yetki başvurusunda bulunabilecek; ancak Bakanlık çoğunluk tespitlerini bekletecek, yetki tespiti göndermeyecek. Bir işyeriyle ilgili yetki tespiti gelmişse sendikalara yetki belgeleri verilmeyecek.

Patronla yer ve gün tespiti konusunda anlaşılamaması durumunda İŞKUR’dan ilk toplantının yapılmasıyla ilgili talep yerine getirilmeyecek. İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı düzenleyene kadar beklenecek.

Patronun belirlenen toplantıya gelmemesi ya da toplu görüşmeye devam etmemesi üzerine sendikanın arabulucu talebi karşılanmayacak. Yine 60 günlük toplu görüşme takviminin tamamlanması ya da toplu görüşme süreci içerisinde uyuşmazlık tutulması durumunda sendikaların arabulucu talebi karşılanmayacak. Arabulucu belirlenmiş, görev süresi devam ediyorsa toplantı düzenlemeyecek.

Toplu iş sözleşmesi süreçleri ile ilgili görevli makamın yapacağı her türlü tebligat bekletilecek.

Uyuşmazlık raporu ulaşmışsa 60 günlük takvim sürecek, sendikanın aldığı grev kararına ilişkin grev oylaması talep edilirse bu grev oylamaları yapılmayacak. Ancak grev süreci devam edecek. Grev 60 günlük süre içerisinde uygulanabilecek.

Yüksek Hakem Kurulu’na başvurular yapılabilecek; ancak dosyaların görüşülmesi bekletilecek.

Yetki belgesi alınmış, görüşme çağrısı yapılmış, toplu görüşme takvimi devam eden işyerlerinde görüşmeler yapılabilecek ve anlaşma halinde TİS imzalanabilecek.

Bakanlığın yazısına göre, sendikaların yetki belgesi almış olduğu işyerlerinde yetkisinin düşmemesi için yasada yer alan prosedürleri yine yerine getirmesi gerekiyor.

"Hak kaybına yol açmamalı"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, BirGün’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Devam eden TİS süreçlerinde salgın nedeniyle görüşmeler yapılamıyordu. Biz yeri geliyor TİS için bin-2 bin işçiyle toplantılar yapıyoruz. Belli prosedürlerin yerine getirilememesinin ve sürecin uzamasının hak kaybı yaratmaması için Bakanlığa taleplerimizi iletmiştik. Bu doğrultuda düzenleme yapıldı. Düzenlemenin işçiler açısından hiçbir hak kaybına yol açmadan hayata geçirilmesi gerekiyor.”