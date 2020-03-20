Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi; vaka sayısı 359 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs vaka sayısının son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Son 24 saatte 161 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Koca, 1981 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Bakan Koca'nın ifadeleri şöyle:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü