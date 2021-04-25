Koronavirüs nedeniyle kronik hastaların tedavileri aksıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok hastane acil olmayan tedavileri durdurdu. Düzenli kontrole gitmesi gereken veya kronik hastalığı olan kişilerin tedavilerinde aksamalar yaşanıyor.

Yoğun bakımların dolması sonrası, hastanelerin diğer servislerinin de Koronavirüs servisine dönüştürülmesi düzenli olarak hastaneye gitmesi gereken, kronik hastalığı olan kişilerin tedavilerini aksatıyor. Hastalar virüs kapma riskinden dolayı acil durumlar dışında hastanelere başvurmamayı tercih ediyor; ancak bu durum, bazı hastalıkların ilerlemesi riskini doğuruyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi geçen hafta Covid-19 sebebiyle acil olmayan poliklinik randevularını iptal ettiğini açıklayıp, daha sonra bazı polikliniklerin randevularını tekrar açmıştı. Şimdi de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde acil olmayan ve kanser hastaları dışındaki tüm hastalara poliklinikler kapatıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, kronik hastaların tedavilerinde 1 yıldır aksamalar yaşandığını, şimdi durumun daha da kötüleştiğini söyledi. Başarısız olduğu görülen salgınla mücadele programlarının artık değişmesi gerektiğini vurgulayan Batmaz, şöyle konuştu: “Doğru yönetilmeyen süreç ile daha fazla sorunlar sarmalına doğru ilerliyoruz. Bir an önce sağlıkta dönüşüm programı sonlandırılmalı, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin desteklenmesinin önü açılmalı. Pandemi süreci devam ederken temiz hastaneler belirlenip kronik hastalıkların kontrolü ve tedavisi sağlanmalı, özel hastaneler kamulaştırılıp Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadelesine eklenmeli. Halk sağlığı tehlikede derken sadece Covid-19 salgını ile değil, diğer bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların artması tehlikesi de her seferinde büyüyen bir çığ gibi karşımıza çıkıyor. Artık ertelemeden alınacak kararlar ile salgını yenebilir ve toplum sağlığını koruyabiliriz.”

"Yeni pikler yaşanıyor"

Türkiye’nin vaka sayılarda Avrupa lideri olduğu bir dönemde hâlâ bilim insanları ve hekimlerin uyarılarının dikkate alınmadığını belirten Batmaz, “Tüm uyarılarımıza rağmen atılmayan adımlar ve alınmayan önlemler bugün bizleri bu duruma getirdi. 1 yılı aşkın süredir salgın ile mücadele bizlere bir kez daha koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sağlıkta dönüşüm programı ile bu hizmetlerin yok olması, bugün maalesef salgında yeni pikler yaşanmasına neden oluyor. Peki, hem halk sağlığı hem de sağlık emekçilerinin sağlığı göz ardı edilerek bir başarı kazanmak olası mı? Maalesef değil” dedi.