Koronavirüs nedeniyle salonların kapanması Almanya'da arabalı sinemaları geri getirdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sinema salonları kapanmak zorunda kalınca Almanya'da arabalı sinema etkinlikleri geri döndü.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'da Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapanan sinema salonlarının yerine arabada sinema etkinlikleri başladı. Ülkede mevcut arabalı sinemalara ek olarak 80 yeni arabalı sinema alanı açıldı.

Ostwestfalen-Lippe'deki bir işletmeci, “Her yer günler öncesinden doluyor. İki hafta sonrasına yer verebiliyoruz. 40 araçlık yerimiz var. İnsanlardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Herkes çok memnun” dedi.

Arabalı sinemaya gidenlere, filmin sesini radyodan dinlemesi için özel bir frekans veriliyor. Herkes kendi arabasında sesi duyarken, büyük ekrandan ise filmi seyrediyor.