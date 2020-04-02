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Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

02 Nisan 2020 13:14

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
 

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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