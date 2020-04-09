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Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" mesajı yollamış

09 Nisan 2020 14:10

Zonguldak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada yayıldı.

Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

 

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