Koronavirüs nedeniyle entübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu

Eskişehir'de, 7 aylık hamileyken, Koronavirüs'e yakalanan 29 yaşındaki Zeliha Hısım, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Covid-19 servisinden yoğun bakıma alındı. Hısım, hayati tehlikesi nedeniyle entübeyken, sezaryenle doğum yaptı, 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi. Ölümden dönen Hısım, Koronavirüs'ü atlatarak, hastaneden taburcu edilirken, Ayşe adını verdikleri bebeğine 15 gün sonra ilk kez tedavi gördüğü kuvözde görüp, dokundu.

Fabrika işçisi Mehmet Hısım ile 2 yıllık evli olan Zeliha Hısım, nisan ayında 7 aylık hamileyken, Koronavirüs'e yakalandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin Covid-19 servisinde tedaviye alınan Hısım, semptomların artması üzerine yoğun bakıma, buradan da solunum desteği verilen entübe servisine alındı.



Doktorlar, entübeyken, ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle Zeliha Hısım için erken doğum kararı aldı. Sezaryenle doğum yapan Hısım, 900 gram ağırlığında prematüre kız bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe yapılan Covid-19 testi ise negatif çıktı. Zeliha Hısım, doğum sonrası yeniden entübe servisine alınırken, kısa sürede iyileşmeye başladı.



Hastanenin Covid-19 servisinde de tekrar tedavi gören Hısım, 15 gün önce yaşam mücadelesini kazanarak, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Bebek ise hastanenin yenidoğan servisindeki kuvözde tedaviye alındı.

"Çok büyük bir mucize"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve anestezi uzmanı Dr. Sinem Hürsen Günay, anne ve bebeğinin yaşam savaşını 'mucize' olarak nitelendirdi. Zeliha Hısım’ın akciğer tutulumunun arttığını ve 90’ın üzerinde olması gereken kandaki oksijen değerinin 30’lara düştüğünü belirten Günay, “ Bu, çok büyük bir mucize. Buradaki hekimlerimizin gerçekten ellerine sağlık, çok önemli iş başardılar. Bebek ve annenin sağlıklı durumda olması bizim için çok büyük başarı ve mucize, diyebiliriz. Entübe olan gebe hastanın Koronavirüs'ü atlatması ve taburcu edilmesi, bizim için çok sevindirici. Hepimiz çok mutlu olduk” dedi.

"Ölümün kıyısından döndüler"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Oğuz Yuvanç da anne ve bebeğin büyük yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.Yuvanç, “Bebek 26 haftalık doğdu. Takip eden günlerde hastamızın durumu gayet toparladı, oksijen değerleri yükselerek, çok iyi seviyelere gelmeye başladı. Sonraki takip döneminde hastamız taburcu oldu. Bebek şu anda takipte ve onun da iyi olacağına inanıyorum. Annenin hayatı kurtuldu. Kandaki oksijen değeri 30’du ve bu çok sıkıntılı bir değerdir. Bunu hayat ile ölüm arasındaki ince çizginin üzerinde gibi düşünebiliriz. Biz elimizden geleni yaptık. Tedavisi de gayet güzel oldu, yoğun bakımda da hastayı gördüm ve takip ettim. Ölümün kıyısından döndüler ve şu anda iyiler” diye konuştu.

Kızını ilk kez kuvözde gördü

Karantina sürecini evinde tamamlayan Zeliha Hısım, Ayşe adını verdikleri kızını 15 gün sonra ilk kez yenidoğan servisindeki kuvözde gördü.Hısım, "Annem, çiçeğim, yavrum benim. Atlattın annem çok şükür. Sen de hayattasın, ben de. Anneciğim, daha güzel günlerimiz olacak seninle” dedi.Hısım'ın, bebeğine ilk kez dokunduğu anlarda da gözleri doldu. Bir süre kuvözdeki bebeğini izleyen Hısım, kucağına alıp, seveceği günleri heyecanla beklediğini anlatarak, " Şu an çok mutluyum, bebeğime kavuştum. Çok şükür, ikimiz de sağlıklıyız. Çok mutluyum, dünyalar benim oldu. Bebeğime dokundum. İnşallah daha da iyi olacak, ona kavuşacağım" diye konuştu.

"Ayşe bebek bir kahraman"

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici de Mehmet ve Zeliha Hısım çiftine bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Bildirici, “Bebeğimiz solunum cihazından tamamen çıktı, serbest oksijen alıyor. Gidişat olumlu yönde. Bundan sonra daha da iyiye gitmeye başlayacak. Ağızdan daha çok beslenmeye başlanacak. Tahminlerime göre 15-20 gün içinde tam anlamıyla beslenmeye başlar. Sizin açınızdan kötü günleri geride bıraktık, bebek de işin açıkçası kötü günlerden geçti. Siz doğum yaptıktan sonra solunum cihazındayken, o da solunum cihazındaydı. Maalesef çok iyi koşullarda doğmadı. Güçlü bir çocuk yani kahraman, diyebiliriz. Prematüre çocuklarımız bizim hayatımızın birer kahramanları. Şükürler olsun, o da sağlam. Hani derler ya hayata tırnağını geçirdi. Tırnağını geçirdikten sonra da bundan sonra kolay kolay bırakmayacaktır. Arkadaşlarımız da ona çok ciddi destek sağlıyorlar” dedi. (DHA)