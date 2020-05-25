Koronavirüs nedeniyle çekimlere ara veren Avatar 2 ekibi işbaşı yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Avatar 2'nin ekibi yeniden işbaşı yapıyor. Filmin yapımcısı Jon Landau, sosyal medyadan filmin yüksek teknolojili set fotoğrafını paylaştı.

Mayıs ayı başında Covid-19 salgınını yenmede başarıyı yakaladığı duyurulan Yeni Zelanda’da yapılacak çekimler yeniden başlıyor. Yapımcı ve yönetmen James Cameron’un ortağı olan Jon Landau, işbaşı yapmanın mutluluğunu Avatar 2’den bir paylaşımla duyurdu.

17 Aralık 2021'de vizyona girecek

Landau, Instagram paylaşımında setin hazır olduğunu ve ekibin gelecek hafta Yeni Zelanda’da çekimlere başlayacağını belirtti. Mart ayındaki salgın ilanıyla birlikte durdurulan setlerden sonra, yeniden çekimlere başlayan ilk büyük Hollywood yapımı Avatar 2 oldu.

Landau, daha önce Avatar 2 setinden kamera arkası fotoğraflar paylaşmıştı. 2009’daki ilk filmden sonra merakla beklenen ikinci filmin 17 Aralık 2021’de gösterime girmesi planlanıyor.

Avatar’ın senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazdı ve filmi yönetti.

En yüksek gişe hasılatına sahip ikinci film

Üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen Avatar, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat elde ederek 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek gişe yapan filmi unvanını elinde tuttu. Avengers (Yenilmezler) serisinin 2019’da gösterime giren filmi Endgame, toplamda 2 milyar 790 milyon dolar hasılat elde ederek Avatar’ın rekorunu elinden aldı.

Üç Oscar kazandı

67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini alan Avatar, dokuz dalda aday gösterildiği 82. Oscar Ödülleri'nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında üç ödül kazandı.