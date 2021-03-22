Koronavirüs nedeniyle 10 gün hastanede kalmıştı; Okan Karacan: 10 kilo verdim

Geçen ay Koronavirüs’e yakalanarak günlerce hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşan oyuncu Okan Karacan, “Hastalık sonrası 10 kilo verdim” dedi.
Oyuncu, eşi Zeynep Karacan, oğlu Alican ve kızı Ayşe Naz’la önceki gün City’s Nişantaşı’nda yemek yerken görüntülendi. Karacan, uzun zaman sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyleyerek, “Hastalığım sonrası özel bir diyetle 10 kilo daha verdim. Tedavi ile fazla kilolardan kurtuldum" dedi.
Karacan ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
"Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az... Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar."