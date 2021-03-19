Koronavirüs | “Eğlence sektörü sembolik bir etkinlik halinde, tam olarak çalışıyor denilemez…”

Koronavirüs önlemlerin gevşetilmesinin ardından da kafe, bar, pavyon çalışanları ve tiyatro-müzik emekçileri sıkıntı yaşadıklarını ifade etmeye devam ediyor. Sahne sanatlarına yönelik kısıtlama sürerken gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında konuşan fotoğraf sanatçısı Alper Fidaner de son yıllarda barlarda DemodePop adlı bir DJ performansı sergilerken Pandemiye yakalandı. Bir yıldır işsiz olduğunu söyleyen Fidaner, Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında “Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi sonrasında bazı mekanlar açıldı hatta restoranlar için olumlu bir etki oldu ama bizler mesai saatleri dışında çalıştığımız için çok da anlamlı olmadı. Buna çalışıyoruz denemez, sembolik bir çalışma bu. Kapanma saati 21’e çekilirse daha iyi olur” dedi.

Eğlence sektörünü kafe-bar-pavyon, tiyatro, müzik diye bütün halinde değerlendirdiğini belirten Fidaner, bu sektörde emek veren insanlar için sorunun sadece maddi olmadığının da altını çizdi ve şunları söyledi:

“Sahnedeki insanlar sahneye çıkamıyor, geçimlerini bununla sağlayan insanlar geçinecek iş yapamıyor. Üstelik bu insanlar hassas insanlardır, duygusal insanlardır, alkışlarla yaşarlar, seyirciyle bağlantının kesilmesi maddi konuların haricinde ağır bir darbedir. Müzisyenler, oyuncular alkışla yaşar. Hayat damarları kesildi. Bu da çok önemli. Ayrıca seyircinin de konsere oyuna ihtiyacı var, bu bir hayat enerjisidir, yaşama sevinci verir, güzelleştirir, şu an o yok hayatımızda.”

Alper Fidaner, gece hayatının pandemi sonrasında normale dönebileceğine bile şüpheyle yaklaşıyor ve şöyle diyor;

“Pandemi dönemi bittiğinde 12’den sonra bu ülkede müzik yapılabilecek mi ondan bile emin değiliz ki. Bazı şeylerin salgınla bire bir ilişkili olmadığını görüyoruz, salgın bahanesiyle bir şeyler gündeme getiriliyor. Dolayısıyla bir gün kalkacağız, gece 12’den sonra belki de hayat devam duracak.”

Sergi açmanın mümkün, açılış kokteyli yapmanın mümkün olmadığını belirterek, ekim ayında açmak istediği sergiye hazırlandığını anlatan Alper Fidaner, sözlerini yönetenlere seslenerek tamamladı ve şöyle dedi:

“Bizi yöneten insanlar sadece kendileri sahnede olsun istiyor. Onlar alkışlansın, seyirci sadece onlara gitsin. Öyle bir dünya yok, onlar da olsun biz de olalım. Ama sahne geniş, herkese yer var.”