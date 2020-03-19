Koronavirüs | Sağlık Bakanı Koca: Yarın hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak, günde 10 bin test yapmayı istiyoruz

TBMM'de Koronavirüs gündemiyle düzenlenen özel oturumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yarın hızlı tanı kitinin devreye gireceğini söyleyen Bakan Koca, ''Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum'' ifadelerini kullanarak, günde ortalama 10-15 bin test yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavrüs (Kovid-19) ile ilgili milletvekillerini bilgilendiren Bakan Koca, "13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz söz konusu" bilgisini paylaştı. Şu anda 18 merkezde testin gerçekleştirilebildiğini ancak kısa zaman içinde tüm büyük şehirlerde testin yapılabilecek konumda olduğunu ifade eden Bakan, milletvekillerine de birlik olma çağrısında bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum hiçbir soruya cevap bırakmayacak kadar açıktır. Milli iradenin tam bir kesinlikle kendini ortaya koymadı gereken günlerdeyiz. Bu günler, düşünüş ve anlayışlardaki farklılıkların tehdit karşısında kesinlikle çok geri plana çekildiği günlerdir. Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji bu tehdidin kendisi,ne yönelmelidir. Yarışın ve üstünlüğün tek konusu çözüme katkıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye, hesaplanmamış şeyleri bulup ortaya çıkarmaya ihtiyacımız vardır. Yüce meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Hiçbir zaman bu tasvir ettiğim kararlılık dışında olmadı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellere gerekli tüm desteği sağladı.

Bugün burada bütün konuşmalardan sonra kurulacak özet cümlesi umut verici, enerji dolu bir cümle olacaktır. Sizler toplum psikolojisini çok iyi bilen kişilersiniz. Bireyleri doğrudan tehdit eden bir risk ortamında mücadelenin ilk şartı başarı, motivasyondur. Her bir arkadaşımı kendi ortamında bu ilkenin lideri olarak görüyorum. Sizlere yeni Koroanvirüs'ün kısa tarihçesini hatırlatmak istiyorum. Bu olayların ülkemizdeki gelişimini daha iyi değerlendirmemizi sağlayacaktır. 7 Ocak 2020'de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs olarak tamamlandı. Hastalarda ateş, solunum zorluğu ve radyolojik olarak her iki akciğerde zatüreyle uyumlu bulgular tespit edildi. Ölümler genellikle ileri yaşlarda veya sistemik hastalığı olanlarda gerçekleşti. Vaka bildiren ülkelerin sayısı giderek arttı. Salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta pandemi ilan etmiştir. Hastalık esas olarak damlacıkla bulaşmaktadır. Kuluçka süresinin azami 14 gün, ortalama 5-6 olduğu gözlemlenmiştir. Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemden bir iki gün öcne başlayıp semptomların kaybolmasıyla sonlandığı görülmektedir. Enfesksiyonun yaygın belirtileri ateş öksürük solunum sıkıntısıdır. Ölüm hızı Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin Kovid-19 raporuna göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

"Laboratuvar sayımız 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır"

Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibariyle 2 vakıf ün.'nin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışama başladığını söylemek istiyorum. 10 Ocak'tan itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Hızlı hareket etmenin hayati değerde olduğunu biliyorduk. Riskten koruyucu önlemleri erkenden aldık. İşe Kooronavirüs bilim kurulunu oluşturmakla başladık. Çoğu tedbirimiz DSO'nun gereklilik ilanından önce ortaya koymuştur. Tüm dünyadan gelen verileri analiz ettik. Avrupa daha vakaların farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber çalışmaları başlamıştı. Hastalığın Çin'den dünyaya yayıldığı anlaşıldığı anca oradan gelen uçuşlara tedbir konuldu. Salgının ülkemize gelmesi halinde algoritmalar geliştirilmeye başlandı.

"Salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına İtalya sebep oldu"

Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasak koyduk. Komşularımızın virüsle mücadelesinin zafiyet içinde olduğunu görerek kara sınır kapılarımızı kapattık. Gelenleri izolasyon ile ülkemize kabul ettik. İlk operasyonumuz saldırının kaynağı Vuhan şehrindeki vatandaşlarımıza yönelikti. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık. İran Kum ve Meşet şehrinde odaklanan vakaları izole etmeyerek virüsün tüm ülkeye yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülke içinde serbestçe dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu.

"Halen toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz"

Vermek istediğim başka bazı bilgiler var. Tüm uluslararası uçuşları risk görerek 4 milyon 603 bin yolcumuzu termal kameralarla kontrolden geçirdik. Deniz giriş noktalarında ise termal kameradan geçirilen yolcu sayısı 15 bin 200 olmuştur. Kara hudut kapılarımızda kurduğumuz termal kameralar ile 189 bin yolcudan 103'ü kurduğumuz sahra hastanelerinde gözetim altına alınmış, 189 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Umreden dönen vatandaşlarımız önce sağlık muayenesi ile evlerinde izolasyona alınmış, son dönemde gelen sayısının yüksekliği ve özellikle umreden gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine umreden gelenleri artık evlerinde değil, boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmesine hızla karar verdik. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle oralarda kalan vatandaşlarımızı ülkemize getiriyor, yine yurtlarda misafir ederek 14 gün gözlem altında geçirmelerini sağlıyoruz. Halen toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz.

Kovid-19 hastalığı ve benzeri pandemilerle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkati çektiği iki nokta var. Bunlar, kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna milletimizin inancı tamdır. Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da maalesef görüyoruz, sosyal medyadaki bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak dışıdır. Bunlarla mücadelede bize lütfen yardımcı olun. Millet temsilcilerine güvenecektir.

Bakan Koca Türkiye'nin sağlık alt yapısını açıkladı

Şimdi de hastanelerimizin durumuna ve altyapımıza değinmek istiyorum. Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması durumudna kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu .Son zamanda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız. Erişkin ve çocuk yoğun bakımlar dahil 100 bin kişiye Almanya'da 29, İtalya'da 13, Fransa'da 12 yoğun bakım yatağı bulunuyor iken ülkemizde bu sayı 40'tır. Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup gerektiğinde izolasyon veya yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur.

Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. 500 çağrı personeli ve 100 sağlık personelimiz burada görev yapmaktadır. Buradaki algoritmada bilim kurulumuz tarafından geliştirilen bir algoritmadır. Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'ya 500 bin kit verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa süre içinde rağbet görerek başka ülkelere de satılmış oldu. 7'si İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim, yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir iki gün içinde, yarın sabah olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kiti için de bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarında doğrulanmak üzere bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargıya verilip yarın da geleceğini buradan duyurmak istiyorum. Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayısının artıracağımızı düşünüyoruz. Yaygın saha araştırması yapıyoruz. Hedefte günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.

Yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Bu kişilerin adres ve telefon bilgilerine ulaşarak her birine mesaj gönderdik, her birini aile hekimlerine düşürerek oranın üzerinden takiplerini yapıyoruz. Sadece 1 günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum.

Artık her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptık.

Çok yoğun bir şekilde ve risk altında çalışan sağlık personelinin çalışma düzeninde bazı düzenlemeler yaptık. Üni. hastanelerimiz dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. Görevi riskleri göğüsleyerek hastalarda doğrudan temas ettirmeyi sürdürmek zorunda olan sağlık personelidir. Sağlık personelinin izinlerini iptal ettik. Mücadelenin başarıya ulaşması için şarttır sağlık çalışanlarımıza her biri asker gibi çalışan sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece motivasyon yetersizdir. Yüce meclisimize bazı önerilerim olacak. "

"Ulusal mücadeleyi size kısaca özetlemeye çalıştım. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizden onlar için bir alkış istiyorum. Ama sadece alkış değil!"