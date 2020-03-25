Koronavirüs'le mücadelenin en yetkili isimlerinden Dr. Aylward, salgını durdurmanın yolunu anlattı

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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü'nün kıdemli danışmanı Dr. Bruce Aylward, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının durdurulabilmesi için bütün vakaların test ile tespit edilmesi ve hızlıca izole edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aylward, "Eğer bütün vakaları tespit edemeden sokağa çıkma yasağı gibi büyük önlemler alırsanız, ayağınızı her frenden çektiğinizde salgın dalgalar halinde gelebilir" dedi ve salgının geleceğinin "virüse verilecek karşılığa bağlı" olduğunu ifade etti.

Yeni tip Koronavirüs'le mücadelede en yüksek yetkili isimlerden olan Dr. Aylward, TIME'a verdiği röportajda, ABD ve çoğu batı Avrupa ülkesinin salgının erken aşamalarında olduğunu ifade etti. Tecrübeli doktor, bu ülkelerde virüsün gündelik hayatı "ellerinden gelen her şeyi yaparlarsa 2 ay", diğer şartlarda da 3 ay boyunca etkileyeceğini öngördüğünü dile getirdi. Aylward, çoğu batı ülkesinin "ellerinden gelen her şeyi" yapmadığını ve "Gerçekten herkese test yapabilir miyiz?" diye sorduğunu ifade etti.

Tecrübeli doktor, sokağa çıkma yasağı ve sınırlandırmaların zaman kazandırdığını ancak salgını durdurmadığını dile getirdi.

Aylward, "İzolasyon kararı alan bir ülkenin ilk önceliği ne olmalı?" sorusuna yanıt olarak, "Test, test, test, test, test. Herkese test değil ama tüm şüphelilere test. Sonra doğrulanan vakaları izole et" dedi.

Çocuk felci ve Ebola gibi birçok salgınla mücadeleye liderlik eden isimlerden olan Aylward, "Sonunda insalık bir virüse karşı daha zafer kazanacak, bu konuda hiçbir şüphe yok. Asıl soru bu noktaya gelene kadar zararı azaltmak için almamız gereken önlemleri ne kadar hızlı alacağımız. O zaman kadar tedavi yolları ve aşılar da bulunacak" diye konuştu.

İtalya'daki vaka ve ölüm sayısının çok olmasına da değinen Aylward, ülkenin yaş ortalamasına dikkat çekti; "İtalya, Japonya'dan sonra dünyanın en yaşlı ülkesi, insanlar bunu unutuyor". Aylward, İtalya'daki durumların "gençlerin dokunulmaz olmadığını da gösterdiğini" ifade etti. Doktor, 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarında olup yoğun bakıma kaldırılan insanlar olduğunu ifade etti.

Aylward, dünyadaki her ülkenin virüse açık olduğunu, ancak düşük gelirli ülkelerin sağlık sistemleri daha zayıf olduğu için salgının bu ülkelerde "korkunç" sonuçları olabileceğini de ifade etti.