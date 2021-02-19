Koronavirüs kısıtlamaları çevresel gürültüyü yüzde 50 azalttı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle on yıllar sonra sessiz bir yıl geçirildi. Araştırmaya göre dünya genelinde çevresel gürültü yüzde 50 oranında azaldı.

Euronews'in aktardığına göre; 33 ülkeden deprembilimcilerin katıldığı çalışmada, taşımacılık ve sanayi üretimi gibi insani aktivitelerin neden olduğu çevresel gürültünün geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50'ye kadar azaldığı tespit edildi.

Aralarında Zürih Teknik Üniversitesi İsviçre Sismoloji Servisi'nin olduğu ekip dünya üzerindeki 268 sismoloji istasyonunun 185'inde gezegen kabuğunda daha düşük gürültü ölçümü yaptı.

Şehir merkezlerindeki çevresel gürültü yüzde 50 azaldı

Reuters'ın haberine göre, kısıtlamaların en sıkı olduğu zamanlarda yani otobüs ve tren seferlerinin azaltıldığı, uçuşların durdurulduğu ve fabrikaların kapatıldığı dönemlerde şehir merkezlerindeki çevresel gürültü yüzde 50 azaldı.

Öyle ki gürültü seviyeleri batılı ülkelerde yılın en sessiz zamanı olarak bilinen Noel sırasından bile daha düşük çıktı.

Sismolog John Clinton sokağa çıkma yasaklarının olduğu haftaların kayıtların tutulmaya başlandığı son 20 yıl içerisindeki en sessiz dönemler olduğunu belirtti.

Belçika Kraliyet Gözlemevi, Çin'de başlayan sonra İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri sonrasında da Amerika'ya yayılan sokağa çıkma yasakları sırasında görülen "sessizlik dalgasını" kayıt altına almayı başardı.