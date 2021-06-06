Koronavirüs karantinasındaki çocuklar, LGS'ye her ilçede belirlenen tek okulda girdi

Koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler, LGS'ye her ilçede belirlenen bir okulda girdi.



İlk oturumu saat 09.30'da başlayan LGS'ye, Koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için karantinada olan çocuklar, ilçelerde belirlenen tek okulda alındı. Erken saatlerde velileriyle okul önlerine gelen öğrencilere, bina girişindeki görevli, sınava girecekleri sınıfları söyledi. Tek tek içeri alınan öğrencilere, maskeli ve koruyucu kıyafet giyen personel eşlik etti. Her çocuk sınava, tek başına alındığı sınıfta katıldı.

Aileler heyecanla bekledi

Kağıthane Ziyapaşa İlkokulu’nda da 10 öğrenci sınava alındı. Okul önünde çocuklarını bekleyen velilerden Arzu Ekici, “Oğlu sınava girdi. Heyecan çok var, biz anneler olarak daha çok heyecanlıyız. İnşallah dört yılın emeğini verirler” dedi. Karantinada son günleri olduğunu söyleyen Fatma Adlım da “Öğretmen tuttuk, elimizden geleni yaptık, şimdide dua ediyorum. Oğlum çok heyecanlıydı, çok korktum, çok üzülüyorum. Melek gibi bir çocuk, beş tane çocuğum var ama o başka, büyük olanı. Çok heyecanlı korkuyorum orada bir şey olacak diye. Hayalim, planım yok, sınav geçsin, şu anda başka hiçbir şey düşünemiyorum” diye konuştu.

Bahçede hava almalarına izin verildi

Sarıyer’de ise, 5 çocuk, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. Ayrı dersliklerde sınava giren öğrencilerin, bahçeye çıkarak temiz hava almalarına izin verildi.



Çocuğunu sınava getiren Ümit Bulut, “Çocuğumun testi pozitif çıktı. Bugün onuncu gününde, karantina süresi 14 gün. Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi’ni ayarlamışlar. Her bir öğrencimiz ayrı ayrı sınıflarda sınav olmakta, teşekkür ediyorum kendilerine. En azından sınavdan mahrum kalmadılar, psikolojik olarak da sıkıntı yaşayacaklardı. Zaten zor bir süreç malum. Ama şu an itibariyle güzel bir şey oldu. Çocuğum da çok mutlu oldu bu noktada” diye konuştu.

Doğum gününde sınavda

Bülent Erdal ise; “Çocuğum temaslı, annesi pozitif çıktı. Sağ olsunlar ayırdılar diğer öğrencilerden. Güzel bir şey oldu bizim için. İnşallah başarılı bir şekilde atlatır. Hatta bugün de kendisinin doğum günü. İnşallah güzel bir sınav geçirir” dedi. (DHA)