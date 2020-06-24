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Yaşam

Koronavirüs karantinasında evinden uzak kaldı; 3 ay sonra dairesine döndüğünde gördüklerine inanamadı

24 Haziran 2020 11:22

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başka bir evde karantinaya giren Donna Porée isimli kadın 3 ay sonra kendi dairesine döndüğünde bir patatesin aldığı son hâli paylaştı. 3 ay bir odada kalan patatesin yaklaşık 1 metre boyunda filizlendiği görüldü. 

Sosyal medyada 3 aylık karantina sonrası kendi evine gelip gördüğü manzarayı paylaşan Donna Porée isimli kullanıcı, bir patatesin aldığı hâle inanamadı. Porée, Twitter'da şunları yazdı: "Odamda yaklaşık 3 ay önce bir poşet patates unuttum ve şimdi resmen filizleniyorlar"

Porée, patatesleri dairesinden çıkarırken filizlerinin boyunu ölçtüğünü ve yaklaşık 1 metreye ulaştıklarını söyledi. 

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