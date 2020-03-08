"Koronavirüs kaptım" diyerek hastanelere giden kişi gözaltına alındı

Bursa'da gittiği hastanede yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığını belirten E.O için önlemler alındı. Koronavirüs'e ait bir bulguya rastlanmazken kişinin daha önce de başka hastaneye giderek aynı şikâyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurup, İtalya’dan geldiğini ve Koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı. Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve hasta yakınlarına da maske dağıtıldı.

E.O.’nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağrıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı. Polisin yaptığı araştırmada, E.O.’nun olaydan bir gün önce de yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesi’ne gittiğini, burada da önlem alındığını, yapılan test sonuçlarının da temiz çıktığı belirlendi. E.O., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece evinde gözaltına aldı.

Ailesi ile görüşen ekipler, iş insanı olan E.O.’nun iflas edince akli dengesinin bozulduğunu, İtalya’ya ise gitmediğini öğrendi. Sağlık raporu için hastaneye götürülen E.O., kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘Hastaneye neden gittiniz?’ sorusuna ‘Şüphelendiğim için gittim’ dedi.