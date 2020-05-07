Koronavirüs kapmak için 'Covid-19 partileri' düzenleyenlere uyarı: Kamu sağlığını tehlikeye atıyorsunuz

ABD'nin Washington eyaletinde koronavirüse yakalanıp 'bağışıklık kazanmak isteyenlerin' düzenlediği 'Covid-19 partilerine' yetkililerden uyarı geldi.

Bu partilerde virüs taşımayanların amacının, Covid-19 hastalarıyla bir araya gelip 'virüse yakalanıp atlatma sürecini hızlandırmak' olduğu bildiriliyor.

Washington Sağlık Birimi Çarşamba günü Twitter'dan attığı mesajda 'koronavirüs partilerinin kötü bir fikir olduğu' uyarısında bulundu ve "Bu tehlikeli ve insanları hastanelik etme hatta öldürme riski taşıyor" dedi.

Washington eyaleti sağlık birimi başkanı John Wiesman da yazılı açıklamasında şu uyarıları yaptı:

"Covid-19'u atlatanların uzun vadeli korumaya sahip olup olmadıkları belli değil. Bu virüsle ilgili bilmediğimiz daha çok şey var. Buna, enfeksiyon sonrası uzun vadede oluşabilecek sağlık sorunları da dahil.

"Bu tip gereksiz davranışlar vaka sayılarında önüne geçilebilecek artışlara neden olabilir ve eyaletimizin kademeli olarak yeniden açılması sürecini yavaşlatabilir."

Washington eyaletinin güneydoğusundaki Walla Walla şehrindeki sağlık yetkilileri de hafta başında yaptıkları duyuruda şehirde düzenlenen 'Covid-19 partilerinde' ani bir artık görüldüğünü söyledi, Çarşamba günü ise geri adım attı.

'Şehri yeniden açabilmek için partilere son verin'

New York Times gazetesine konuşan Walla Walla'nın kamu sağlığı biriminden sorumlu müdür Meghan DeBolt, yetkililerin virüs kapanların partilere katıldığına dair duyumlar aldıklarını ama hasta bireylerin ve diğer katılımcıların virüsü 'kasten yaymak istediklerine dair bir kanıt bulunmadığını' söyledi.

Şehirde Salı günü itibariyle Covid-19 testleri pozitif çıkanların sayısı 94 olarak kaydedildi. Bu sayıya şehrin yakınlarındaki Tyson et fabrikasındaki vakalar da dahil.

Bu tip 'bağışıklık partileri' aslında yeni değil. Geçmişte, bazı ebeveynler de çocuklarını 'suçiçeği partilerine' götürürdü. Çocukların suçiçeği geçirenlerle temas halinde olmalarının bağışıklık geliştirmek için iyi bir yöntem olacağı inanırlardı.

Dünya genelinde yetkililer Covid-19 testleri pozitif çıkan ve antikor geliştirenlerin seyahat edebilmeleri ve işlerine daha hızlı dönebilmeleri için 'bağışıklık pasaportu' konsepti getirmeyi düşünüyordu. Washington'da kasten virüs kapmak isteyenlerdeki artışa ilişkin kaygılar da bu girişimlerin ardından arttı.

DeBolt, bilim insanlarının henüz virüsü atlatan kişilerin yeniden virüs kapıp kapamayacaklarına ilişkin bir fikir birliğine varmadıklarına dikkat çekiyor.

Her halükarda partilere katılanların kamu sağlığını tehlikeye attıklarını ifade eden DeBolt, Bulletin gazetesine açıklamasında "Bu hiç bir şekilde masum bir davranış değil. Bizi gerçekten geriletiyor. Şehrin yeniden açılabilmesi için yalnızca toplam vaka sayılarına bakmıyoruz, halkımızın bu konuda gayret gösterip göstermediğine de bakıyoruz" dedi.

DeBolt, bundan sonra düzenlenecek partilere müdahale edebileceklerini söyledi.