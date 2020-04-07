Koronavirüs | Japonya'da bir üniversite 'sanal' mezuniyet töreni yaptı

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Japonya'nın Tokyo kentinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan öğrenciler mezuniyet törenlerine 'sanal' olarak katıldı.

Tokyo'da bir üniversitenin mezuniyet töreni ANA Holding isimli bir firmanın geliştirdiği robotlar sayesinde öğrencilerin törene evlerinden katılmasıyla gerçekleşti. Evlerinden görüntülü olarak bağlanan öğrenciler robotun üzerine yerleştirilmiş bir tabletle video konferans gerçekleştirirken, tabletlerin bağlı olduğu robotlarda kumandayla kontrol edilerek podyuma diploma almaya yürüdü.

Evinden yüksek lisans diploma törenine katılan Kazuki Tamura, "Bu kesinlikle çok yeni bir tecrübe. Umarım diğer okullar da mezuniyet için bu yöntemi deneyebilir" dedi.